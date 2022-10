Beşiktaş Başkanı Çebi'den babasına jest

Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Başkanı Ahmet Nur Çebi, kendisi gibi spor aşığı olan Karabükspor kurucusu olan babası Yaşar Kaptan Çebi'ye jest yaparak, Karabük'te 2022-2023 sezonunda 1. Amatör Lig'in isim hakkını babasının adına tescilledi.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda düzenlenen programda ile Karabük Yaşar Kaptan Çebi 1. Amatör Lig'de 2022-2023 sezonunda mücadele edecek olan 13 takımın fikstür çekimi de gerçekleştirildi. Fikstür çekimine Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İhsan Çevik ile kulüp temsilcileri ve iş insanı Murat Orhan katıldı.

ASKF Başkanı Çevik, ligin isminin Karabük Yaşar Kaptan Çebi 1. Amatör Ligi olarak tescil edildiğini belirterek, "Yaşar Kaptan Çebi başta olmak üzere Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Tayfun Çebi'ye ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

İş insanı Murat Orhan da yeni sezonun takımlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yaşar Kaptan Çebi'nin Karabükspor'un eski başkanlarından ve kurucusu olduğunu hatırlatan Orhan, "Kaptan Demir Çelik ailesi olarak hem ülke futboluna hem de Karabük'e hizmetlerimiz dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Yarın da devam edecektir. Yaşar amca ve ailesi her zaman futbolun yanında oldu. Yerellerde olduğumuz gibi Türkiye Lig'inde de Yaşar beyin oğlu Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş kulübünün başkanı. Yaptığımız görüşmeler neticesinde bu ligin isimin Karabük ve Karabükspor'a emeği olan Yaşar Kaptan Çebi'nin ismini vermeyi düşündük. Federasyonumuzda ismi onayladı. İsim hakkı için 250 bin lira Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu hesabına yatırılmıştır" dedi.

Murat Orhan: “Yaşar Kaptan Çebi, Karabükspor'u batırıp da kaçanlardan değil, altyapılarından amatörlerine kadar destek verenlerdendir”

Karabükspor'un üst liglere çıkarken de alt liglere düşerken de gündemde olduğunu anımsatan Orhan, “Ülkenin en büyük tanıtımlarından biri spordur. Bundan dolayı biz her zaman sporun içindeyiz. Yaşar Kaptan Çebi, Karabükspor'u batırıp da kaçanlardan değil, Karabükspor'un altyapılarından amatörlerine kadar destek verenlerdendir. Bilindiği üzere Karabükspor çok büyük bir süreç yaşamıştır. Batırılma süreci her geçen gün ilmik ilmik dokunmuştur. Hepimiz olduğu gibi bizlerde üzülüyoruz. Ben Yaşar Kaptan Çebi'nin 30 yıllık çalışanıyım, biz her zaman için var olduk ama önümüze set grup duranlar oldu. Karabükspor'un batırılışı da bir senaryodur. Çizilmiş oynanmıştır. Dosyalar savcılıktadır. Adaletin er yada geç tecelli edeceğine inanıyorum. Valimize, Cumhuriyet Başsavcımıza, emniyet teşkilatımıza, Karabük'ün olan Karabükspor'un soruşturmasını hızlandırmalarını ve kimler ceza alacaksa onların gerekli cezaların verilmesini isteyenlerdenim” diye konuştu.

Murat Orhan, ayrıca tüm takımlara yeni sezonda başarılar dileyerek, Beşiktaş Başkanı Çebi'nin Karabük'e geldiğinden kendilerine ait haddehane sahasına spor tesisi inşa edeceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından ASKF Başkanı tarafından Yaşar Kaptan Çebi adına plaket Murat Orhan'a takdim edildikten sonra fikstür çekimi yapıldı.