Bez torba dikerek öğrencilere burs veriyorlar

Maddi durumu iyi olmayan ailelere yardım etmek amacıyla kurulan Türkiye Yardım Sevenler Derneği Karabük Şubesi üyesi kadınların yaptıkları pazar torbalarından ve el işlerinin satışından elde edilen gelir ile 140 öğrenciye burs veriliyor. Dernek uygun fiyata yaptığı satışlar ile öğrencilerin yanı sıra maddi durumu iyi olmayan ailelere de yardımcı oluyor.

“140 öğrenciye burs veriyoruz”

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren marketlerde normal poşetlerin satılmadığını belirten Türkiye Yardım Sevenler Derneği Karabük Şubesi Başkanı Hürmet Özdemir, “Bizde dernekte yönetim kurulu arkadaşlarımla pazar için bez torbalarını hazırlayıp sunuyoruz. Sağ olsunlar kumaş olarak bizi destekleyenler, evlerinde kumaşları olan yönetim kurulu üyelerimiz bu malzemeleri getiriyorlar. Bizlerde evlerde dikiyoruz. Çarşamba günü yönetim kurulu toplantısı olması nedeniyle bu işleri yapamıyoruz ama evlerimizde yapıp burada satışlarımızı yapıyoruz. Halen arkadaşlarımız eksikleri tamamlayıp el işlerini yapıyorlar. Bunlardan da elde ettiğimiz gelirlerle 2018-2019 öğretim yılında 140 öğrenciye burs veriyoruz. Çok cüzi bir fiyatla satıyoruz. Yaptığımız el emeğini, kumaş paranı hiçbir şekilde karşılamıyor ama talep neyse ona göre fiyat koyduk. Elde ettiğimiz gelirleri de öğrenci burslarında kullanacağız” diye konuştu.

Özdemir, öğrenci burslarında destek olan bağışçılara, üyelere sonsuz teşekkür ederken, öğrencilere yaptıkları yardımın yanı sıra maddi durumu iyi olmadığı için yardım yaptıkları aileler olduğunu söyledi.

“Öncelikli ağırlığımız Karabüklü öğrenciler”

Yaptıkları bez torbalarını ve el işlerini 10 TL'den sattıklarını ifade eden Özdemir, “Burs verilen öğrencilerin yüzde 90'ı Karabüklü. Hem Karabük Üniversitesinde hem de KBÜ dışında okuyanlar yüzde 40'ı yakını da dışarıdan gelip çok ihtiyaç sahibi olanlar ve başvuranlar. Türkiye genelinde 140 şubemiz var onların yönlendirdiği öğrencilere de burs veriyoruz. Öncelikli ağırlığımız Karabüklü öğrenciler. Bunun hemen hemen 130'u üniversite öğrencisi. 10 kişi ise ya lise ya da ortaöğretimden ihtiyaç sahibi olan öğrencileri kapsıyor” dedi.