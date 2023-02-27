Karabük'te bir kişi, çıkan bıçaklı kavgada husumetlisini ağır yaraladı.

Olay, şehirde faaliyet gösteren haddehane önünde meydana geldi. Daha önceden husumetli olan Y.Ö. ile M.A. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Ö., M.A.'yı bıçakla omuz bölgesinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu, şüphelinin ise yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.