Bilimi okul koridorlarına taşıyorlar

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lise öğrencileri, bilimi sevdirmek ve daha kolay öğrenmeyi sağlamak amacıyla Bilimi okul koridorlarının duvarlarına taşıyarak "Bilim Sokağı" oluşturuyor.

Resim öğretmeni Yılmaz Darılmaz'ın öncülüğünde Safranbolu 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri okulun koridor duvarlarına bilimle ilgili çizimler yapıyor. Daha önce okulda ‘Edebiyat Sokağı' oluşturduklarını kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, eğitim öğretimin sadece sınıflarla sınırlı değil, her yerde yapılabilecek olgu olduğunu söyledi.

Okul koridorlarının hem eğitici, hem eğlendirici hem de eğlendirirken de öğretmeyi amaçladıklarını kaydeden Gümüş, “ Daha önceki süreçte 'Edebiyat ve Sanat Sokakları'nı, açmıştık, şimdi koridorlarımızda 'Bilim Sokakları'nı açıyoruz. Burada en büyük özelliklerden bir tanesi, bunları oluştururken öğrencilerin ve öğretmenlerimizin kendi el emeğinin olması. Öğrencilerin çalışmayı yaparken aynı zamanda el becerilerini ve resim yeteneklerini geliştirirken, bunun yanında öğrendiği konuları pekiştirme şansına sahip oluyorlar. Diğer duvarda matematikle ilgili çalışmaları yaparken öğrendikleri matematik konularını pekiştirmeye ve diğer öğrencilerin de bu koridordan geçerken öğrendikleri bilgileri akılda tutmalarına yardımcı oluyor. Koridorlar da tek bir renkten çıkıp, eğlenceli ve öğretici hale geliyor. Bunu ilçemizdeki tüm okullarımızda yaygınlaştırmaya devam ediyoruz." dedi.

Resim öğretmeni Yılmaz Darılmaz ise, okul koridorlarındaki monotonluğu ortadan kaldırmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Benim için öğretilenden ziyade görsellik önemli. Renklerin oluşumunu görerek, hissederek yapıyoruz. Aynı zamanda teorik derslerle de bağdaşıyor. Öğrenci koridora çıktığında gününün büyük bölümünü okulda geçirdikleri için ferah bir ortam olmasını istedik" diye konuştu.

Lise öğrencisi Zeynep Demir ise, koridorlara yaptıklarını eğitici ve öğretici çalışmaların kendileri için aynı zamanda sınav öncesi rehabiltasyonlarına yardımcı olduğunu kaydetti.