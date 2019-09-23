Karabük Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi ile İl Sağlık Müdürlüğünce ortaklaşa hazırlanan, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından "2019 Yılı Teknik Destek Programı" kapsamına alınarak destek verilen "Bilinçli İlaç Kullan Sağlığına Sahip Çık" projesi tamamlandı.

İl Kültür Merkezinde düzenlenen proje kapanış programında, Karabük Türk Müziği Topluluğu Derneği Türk Halk Müziği Korosunun tarafından konser verildi.

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, yaptığı açıklamada, kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en uygun maliyetle ve kolayca sağlayabilmeleri olarak tanımlanan akılcı ilaç kullanımının, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) en çok önem verdiği sağlık politikalarından biri olduğunu söyledi.

Bu projeyle insanlığın ve hatta tüm canlıların en önemli sağlık problemlerinden biri haline gelen yanlış, gereksiz ve hatalı ilaç kullanımlarının önüne geçebilmek ve toplumda farkındalık oluşturabilmek için gayret gösterildiğini ifade eden Sarı, "Projemiz kapsamında eğitim verilecek kişi sayısı her ne kadar başlangıçta 100 kişi olarak belirlenmiş olsa da, İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı birimlerde çalışan personellerimiz; uzman hekimler, diş hekimleri, aile hekimleri, aile sağlığı elemanları, eczacı, hemşire, ebe ve diğer sağlık personelleriyle ilimizde faaliyet gösteren eczacılar başta olmak üzere toplam 324 kişiye eğitim verildi. Ayrıca hemşire ve ebe personellerimizden oluşan toplam 23 kişilik ekibe eğitici eğitimi ve danışmanlık hizmeti sağlandı. Bundan sonraki süreçte de projemiz kapsamında 1 yıllık süre içerisinde kamu kurumları ve tüm eğitim kurumları dahil olmak üzere 10 bin vatandaşımıza ulaşarak akıllı ilaç kullanımı konusunda bilgilendirme yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca sadece müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerimizde akılcı ilaç kullanımı hususunda göstereceğimiz hassasiyetle ilaç kullanımında yüzde 5 oranında azalma ile birlikte yaklaşık 650 bin liralık tasarruf sağlamayı ve ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle projemizin hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen Valimiz Fuat Gürel'e, değerli milletvekillerimize, BAKKA'nın kıymetli yöneticilerine, Valiliğimiz Yazı İşleri Müdürlüğüne, 26. Bölge Eczacı Odası Temsilciliğine, projenin başından sonuna kadar canla başla çalışan değerli hocamız Doç. Dr. Namık Bilici'ye, kıymetli mesai arkadaşlarımıza, verdikleri konserle bizleri mutlu eden Karabük Türk Müziği Topluluğu Derneği Türk Halk Müziği korosundaki tüm sanat aşıklarına ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran tüm dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.