Bin 276 kişi arasından 50 kişi kurayla madenci old

Karabük'ten, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda (TTK) ikinci etapta Pano-ayak üretim işçiliğinde çalıştırılacak olan 50 kişi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı iş yerlerinin yeraltı iş yerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde "Pano-ayak üretim işçiliği" sanatında çalıştırılmak üzere Karabük'ten alınacak 50 kişi için bin 276 kişi başvuru yaptı. TTK'ya alınacak olan 50 işçi için Karabük Belediyesi Nikah salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kura çekimine gelen gençler merakla isimlerinin okunmasını beklerken, kura sonucu isimleri listede açıklananlar sevinç yaşadılar. İlk 50 kişinin asil olarak belirlendiği kurada 50 yedek için de kura çekimi yapıldı.

‘Bir anlık dalgınlık kamera kayıtları ile düzeltildi'

Salonda bekleyen gençlerden 4 kişi tarafından kura çekimi yapıldığı sırada bir sayının yanlış okunduktan sonra tekrar kutuya atılmasının ardından kamera kayıtları incelendi. Bir anlık dalgınlıkla geçersiz sayılan numara kamera kayıtlarının izlenmesi ile düzeltildi.

TTK'ya asil olarak girmeye hak kazanan ve ilk sevincini kuzeniyle paylaşan 22 yaşındaki Cihat Alagöz mutlu olduğunu söyledi.

Kura çekimine TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, İş ve İşçi İlişkileri Şube Müdürü İsmail Hakkı Güven, İŞKUR Müdürü Coşkun Güven ve başvuru yapanlar katıldı.