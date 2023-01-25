Bin 630 engelli için 43 milyon 304 bin 570 lira evde bakım ücreti ödendi

Karabük'te 2022 yılında bin 630 engelli vatandaşın evde bakım ücreti için 43 milyon 304 bin 570 lira ödeme yapıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç'ten 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Bilgiç, Sosyal Ekonomik Destek çerçevesinde 2022 yılında 571 çocuğa 12 milyon 213 bin 859 lira, bin 560 yeni doğan bebek için 635 bin 275 lira, Özel Bakım Merkezinden hizmet alan 65 kişi için 6 milyon 504 bin 468 lira ödendiğini belirtti.

Düzenlenen eğitimler hakkında da bilgi veren Bilgiç, “2022 yılında Aile Eğitim Programları bünyesinde düzenlenen 57 eğitime 8 bin 37 kişi katıldı. Madde Bağımlılığı ve sonuçları ile ilgili olarak 33 eğitim düzenlendi, eğitimlere 5 bin 421 kişi katılımı sağlandı. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 39 eğitim düzenlenerek 10 bin 094 kişinin eğitim alması sağlandı” dedi.

2022 yılında 191'i kız 164'ü erkek olmak üzere 355 Çocuk Hakları Komitesi üyesi bulunduğunu aktaran Bilgiç, “51 etkinlikte 2 bin 384 çocuğa ulaşıldı. Hami Okul Projesinde Cumayanı İlkokulunda Çocuk Hakları İl Komitesince 30 çocuğa Dijital Okuryazarlık ve Güvenli İnternet kullanımı konusunda akran eğitimi verildi. Tüm ilkokul öğrencilerine yönelik Yeni Döneme Merhaba isimli içerisinde çeşitli oyun ve eğlencelerin yer aldığı çocuk şenliği düzenlendi” ifadelerini kullandı.

Bilgiç, geçen yıl bin 630 kişi evde bakım hizmetinden yararlandırıldığını ve bunun için 43 milyon 304 bin 570 lira ödeme yapıldığını belirterek 529 kişiye engelli kimlik kartı verildiğini söyledi.