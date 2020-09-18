İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bir garip karantina uygulaması

Karabük’ün Yenice ilçesinde iki mahalle için alınan karantina kararı kaldırıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde iki mahalle için alınan karantina kararı kaldırıldı. Gece yarısından itibaren uygulamaya konulacak olan karantina kararının kaldırılması ilçede şaşkınlığa neden olurken, iptal kararı ise belediye hoparlöründen duyuruldu.



Yenice ilçesinde birden fazla korona virüs vakasının görüldüğü 2 bin nüfuslu Yirmibeşler ve Menderes Mahalleleri gece yarısından itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştı. Akşam saatlerinde alınan karar değişikliği ile kaldırılan karantina belediye hoparlöründen vatandaşlara duyuruldu. Covid-19 enfeksiyonun engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla gündüz saatlerinde alınan karantina kararını uygulamaya saatler kala iptal edilmesi ilçede şaşkınlığa neden oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.