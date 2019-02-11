Bir garip tek kişilik eylem

Karabük'te Sebahattin Aksoy isimli vatandaş, müteahhit firmaya kot altı için imza vermediği için dairesinin elektrik ve suyunu bağlatamayınca kentin en işlek caddesinde tek kişilik eylem yaptı.

Ev sahibi olma umudu ile yurt dışında işçi olarak çalışarak biriktirdiği para ile Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir daireye yazılan Sebahattin Aksoy, kot altı olarak tabir edilen alanlar için müteahhide imza vermeyince 8 aydır elektrik ve suyunu bağlatamadı. Bunun üzerine kentin en işlek caddesinde 18 daireli binada elektrik ve suyunu bağlatamadığını yazdığı yazı ile müteahhit firmayı halka teşhir eden Aksoy, gerekli mercilere başvurmasına rağmen sonuç alamadığını söyledi. Aksoy, daireyi 160 bin liraya aldığını, tapuda 120 bin lira yazdığından maliyeye şikayet ettiğini ve 700 lira ceza ödediğini söyledi.

Parasıyla satın aldığı dairede 8 aydır elektrik olmadığından jeneratör kullandığını, komşuların şikayeti üzerine bunu da kullanamadığını belirten Aksoy, “Kot altı daireler var, ben ve bir kişi daha imza vermediğimiz için 8 aydır elektrik ve suyum yok. Jeneratör aldım, balkonda kullanınca komşular şikayetçi olunca onu da çalıştıramadım. İskan alınmadığı için 18 dairede şuan inşaat elektriği ve suyu kullanıyor ama biz kot altı için imza vermediğimizden abone olamıyoruz. Valiliğe, Cumhurbaşkanlığına, belediyeye ve savcılığa başvurdum. Bina madem iskansız mühürlensin diye dilekçe bile vermiyorum. Kot altı için ben imza vermiyorum. Devlet bana hak tanımış, 20'de biri benim diye. Ben imza vermediğim için elektrik ve suyum yok. Oğluma düğün yaptım, onlar oturacaktı. Düğünden 2 gün sonra elektriği kestiler” diyerek tepkisini ortaya koydu.

Karton üzerine yazdığı ‘Kapıcı dairesi ve depo sığın müteahhide imza vermediğim için 18 dairede elektrik var, 2 dairede elektrik vermiyor. İskan olmadığı için abone olamıyorum. 8 aydır elektriğim yok. Maliyeye şikayet ettim' yazılı pankart ile sözleşme ve tapu belgelerini sergileyen Aksoy'u vatandaşlar meraklı bakışlarla izledi.