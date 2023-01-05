Bir kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Karabük'te sabah saatlerinde meydana gelen ve bir kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Karabük - Yenice Karayolu suçatı tüneli mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Altan Kırık (38) idaresindeki 35 Z 9360 plakalı otomobili ile karşı istikametten gelen Kadir Adar (45) idaresindeki 06 CNV 75 plakalı Tır ile çarpışmıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kırık hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi Leyla Kırık ile Tır sürücüsü Kadir Adar yaralanarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada virajı dönen otomobilin kayarak önce karşı şeritten gelmekte olan Tır'a ardından ise tünelin duvarına vurduğu anlar yer aldı.