Birbirlerine çarpmamak için bariyerlere çarptılar

Edinilen bilgiye göre, Yenice-Karabük karayolu üzeri Kuzdağ mevki'inde yolun kaygan ve virajlı olması nedeniyle Zonguldak istikametinden Karabük istikametine giden Mert Can'ın kullandığı 67 TZ 334 plakalı araç şoförün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durdu. Karşı istikametten gelen Durmuş Kazancı'nın kullandığı 67 LR 375 plakalı araçta karşıdan gelen aracın kaydığını fark etmesi üzerine araca çarpmamak için direksiyonunu kıvırarak bariyerlere çarptı. Kazada Durmuş Kazancı hafif yaralanırken, yaralı olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı. 67 TZ 334 plakalı araçta bulunan Mert Can ve yanında bulunan Ersin Can ile Melike Can ile 67 LR 375 plakalı araçta şoförün yanında bulunan Sinan Sugeçti kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.