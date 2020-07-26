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Bisikletten düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bisikletten düşerek ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bisikletten düşerek ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay Barış Mahallesi Göztepe Caddesi'nde medyana geldi. Arkadaşları ile bisiklete binen Efe Baran Aydoğan (12), Ali Kaya Parkı önüne geldiği sırada dengesini kaybederek yere düştü. Düşme anında bisiklet gidonu Aydoğan'ın karın bölgesine saplandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradan Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen Aydoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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