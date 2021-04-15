Bitkin halde bulunan Kukumav kuşu tedavi altında

Karabük'te vatandaşlar tarafından bitkin bir halde bulunan Kukumav kuşu tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uçamayan bir Kukumav kuşunu fark eden vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından teslim alınan bitkin hayvan veteriner kliniğine getirilerek tedavi altına alındı.

Rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Kukumav kuşu doğaya salınacak.