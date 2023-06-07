Bodrum katındaki yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Karabük'te bir binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece 03.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın depo olarak kullanılan bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.