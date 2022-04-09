Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği, Türkiye'nin önemli kültür turizmi merkezlerinden Safranbolu ilçesine gelen misafirlerin konaklama sürelerini uzatabilmek için Turizm profesyonellerine yönelik "Bölge tanıtım gezileri" projesi hayata geçirildi.

Dernek Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder ve dernek yönetimi, Turizm profesyonelleri ile birlikte Yenice ilçesine geçerek Ihlamur teras ve Şeker Kanyonunu gezdi. Daha sonra yaklaşık 1 saat süren tren yolculuğu ile Karabük'e gelen heyet, buradan kara yolu ile Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'ne geçti.

Gezi sonunda bir açıklama yapan Ergüder, yaklaşık bir yıl önce göreve geldiklerini ve o günden bu güne ilçedeki konaklama sürelerini uzatabilmek adına projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu projelerden birinin “trenli Safranbolu” rotası olduğunu anlatan Ergüder, bu sayede Safranbolu'ya gelenlerin ülkenin en büyük blok ormanlarına sahip Yenice ilçesi ile Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'ni görme şansı yakaladığını ifade etti.

Daha önce bu geziyi, il ve ilçe protokolleri, acente yetkilileri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile yaptıklarını ve çok beğenildiğini vurgulayan Ergüder, son olarak Safranbolu turizm profesyonellerini bu geziye dahil ettiklerini kaydetti.

Bu gezinin çok ses getirdiğini ve fuarlarda bu geziyi satın almak isteyen acentelerin olduğunu dile getiren Ergüder, "İzmir'de yazdığımız tur programı şu an satışta. 4 ayrı grup geldi ve gelmeye devam ediyor. Antalya, Ankara, İstanbul ve Adana gibi birçok farklı bölgeden acenteci bizden bu programı talep etti. Talep edilir hale geldi. Bizde bu talep olunca ilçemizdeki otelciler ve turizm profesyonellerinin de geziyle ilgili bilgisi olması acısından deneyimlemeleri gerektiğini düşündük. Bu amaçla 'Bölge tanıtım gezileri' projesini başlattık. İlk olarakda trenli gezi bölümünü yaptık." diye konuştu.

Geziye Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesini de dahil edeceklerinin altını çizen Ergüder, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm haftasını kutladı.

Bugüne kadar bu rotada tur programı düzenleyen acente ve konukların geri bildirimlerinin alındığını ifade eden Dernek Genel Sekreteri Mehmet Çetin ise, “Derneğimizin paket tur programlarına yazıp dahil ettirdiği bu yeni rotanın satışı kadar sürdürülebilirliğini de önemsiyoruz. O açıdan bilgimiz dahilinde gelen konuklarla temas halinde oluyor ve değerlendirmelerini alıyoruz. Bilhassa Yenice tren garı sorumlusu Vahit Örenli'nin konuklarımıza son derece yardımcı olduğunu ve Safranbolu'ya gelirken tren bekleyen misafirlerimizin yüzünde ilgi ve alakasıyla tebessüm oluşturduğunu öğrendik. Bu sebeple de derneğimiz adına kendisine bölge turizmimize verdiği değerli katkılardan ötürü anı mahiyetinde bir plaket takdim ettik.” dedi.