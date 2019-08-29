Bölge turizmini canlandıracak ilk ‘Bisiklet Festivali' başladı

Safranbolu'nun UNESCO'ya kabulünün 25. Yıl dolayısıyla ‘Dünya Miras Kenti Safranbolu' temasıyla 29 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde arasında düzenlenen bisiklet festivali kayıtların ardından başladı. Bu yıl ilk defa düzenlenen festivale yurt içi ve yurtdışından olmak üzere 120 bisiklet sever katıldı. Bölgesel turizmi canlandırmak ve yerel kurumlara katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festivalde bisiklet severler 3 gün boyunca Safranbolu'nun tarihi doğal güzelliklerini keşfedecek. SAKEM'de toplanan bisiklet severler festivalin ilk gününde polis güvenliğinde Safranbolu Eski Çarşı istikametinden Yazıköy'e pedal çevirerek kamp alanına gidip çadırlarını kurdular.

Festivalle ilgili konuşan KARBİSDER Başkanı Kenan Aydoğdu, Karabük'te bu yıl ilk defa düzenlenen bisiklet festivalinin bugün başladığını belirterek, “Türkiye'nin muhtelif yerlerinde bu tür festivaller yapılıyor. Bu tarz festivallerin amacı bölge turizmine katkı sağlamak ve bisiklet kullanıcıları arasında birliktelik sağlamak. Ayrıca bölgeyi tanıtmak alternatif turizm için yerel kurumlara katkı sağlamak gibi amaçlar sıralayabiliriz. Bizde bu öngörü ile bir festival yapalım dedik. Festivalimiz için Yazıköy'de çok sıkı bir çalışma yaptık. Bu gördüğünüz alanı bir kamp alanına getirdik. Festivalimize Türkiye'nin çeşitli yerlerinden hatta yurtdışında katılan misafirlerimiz var. Şuan sayımız yaklaşık 120. Bu tür festivallere genelde bu kadar katılım sağlanıyor” dedi.

Bisiklet festivalinde 2 ana rota belirlediklerini ifade eden Aydoğdu, “Bunlardan bir tanesi Safranbolu Yazıköy'ün turistik güzelliklerini sergilemek. Bu anlamda yarın Yazıköy den hareket ettikten sonra bu yerleri gezeceğiz. Festivalimiz şanlı Zafer Bayramımıza denk geldiği için Safranbolu'daki Bayram etkinliklerinde iştirak edeceğiz. Daha sonra Mencilis Mağarasını, İncekaya Su kemerini, kristal teras ve muhtelif güzelliklerimizi dolaşacağız. Cumartesi günü rotamız tamamen doğal güzellikler. O bölgemizde çok güzel kanyonlarımız var. Bu doğal güzelliklerimizi gezeceğiz. Böylelikle festivalimizi tamamlanmış olacak. Ben buradan festivalimize ilgi gösterip Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden katılım sağlayan bisiklet dost arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bunun yanında Karabük Valiliği, Safranbolu Belediyesi ve Kaymakamlığı'na ve Yazıköy Muhtarlığımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aydoğdu, önümüzdeki yıllarda bisiklet festivalini bölgenin farklı güzelliklerini gösterecek şekilde genişletmek istediklerini söyledi.