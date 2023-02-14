Boş araziye uçan yardım tırı kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Depremden etkilenen illerden biri olan Malatya'ya yardım götüren tırın Karabük'te yaptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tırın kontrolden çıktığı ve boş araziye uçtuğu görülüyor.

Zonguldak'tan depremin yaşandığı Malatya bölgesine yardım malzemesi götüren Okan Y. yönetimindeki 67 ZG 933 plakalı tır, Karabük-Eskipazar yolu Kayıköyü mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir tesisin yanındaki boş araziye daldı. Ağaca çarparak duran tırın sürücüsü yaralanırken kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tırın kontrolden çıktığı ve boş araziye uçtuğu görülüyor.