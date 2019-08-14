Boş tarlaya atılan kurban atıkları kötü kokulara neden oldu

Karabük'ün Yenice ilçesinde, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların çevreye atılan işkembeleri kötü kokulara neden olurken, vatandaşları rahatsız etti.

İlçeye bağlı Şirinköy Köyünde kimliği belirsiz kişiler tarafından Kurban Bayramı'nda kesilen büyükbaş hayvanların işkembelerinin boş tarlaya atılması kötü manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu. Havaların da sıcak olmasıyla yoğun kötü kokuya maruz bırakan kurban atıkları vatandaşları rahatsız ediyor. Ayrıca köylüler çöp konteynerlerinin dolması ve çöplerin dışarı taşmasına da tepki göstererek yetkililerin çöpleri zamanında toplanmamasından dolayı sıkıntılar yaşadıklarını belirttiler.