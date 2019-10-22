Bostanbükü yolu bakım ve genişleme bekliyor

Vatandaşlar Üniversite ile bağlantılı olan ve Karabük Belediyesi sınırları içinde kalan kısmının belediye ekipleri tarafından genişletildiğini, ancak Özel İdaresi sınırları içinde yer alan yolun ise genişletilmediğinden sıkıntılara neden olduğunu ifade ettiler.

Özel İdare sınırları içinde yer alan yolunda genişletilerek, asfaltlanmasını talep eden vatandaşlar yaşanan keşmekeşliğin, 2017 yılından beri devam ettiği söylediler.

Ramazan Bulut isimli vatandaş, köyün içinde yer alan ve 3 bin öğrencinin barındığı yolun bir kısmının hala asfaltlanmamasına anlam veremediklerini kaydederek, “ Üniversiteye de bağlantılı olan yolun yolun, Karabük belediyesi sınırları içinde yer alan kısımları genişletildi. Ancak Özel İdare idaresinde kalan yol ise bir türlü genişletilmedi. Sonuçta burası kamuya mal olan bir yer. Buradaki yolu kapatarak, üst tarafa alınması için bazı çabaların olduğunu duyuyoruz. Yolun genişletilmesinin de bu nedenle yapılmadığını düşünüyoruz. İlla işlerin yapılması için Cumhurbaşkanlığına mı yazmamız lazım. 3 yıldır süren bir keşmekeşlik var. Yurdun karşısında yer alan alanın öğrenciler için cami veya sosyal alan yamak için kamuya açılmasını da talep etmiştik. Ancak o zaman bunu kabul etmeyerek, yeşil alan gösterip hatıra ormanı yapılmıştı. 3 yıl önce yeşil alan yapılan alanı şimdi yeniden yeşil alandan çıkarıp üzerine proje uygulanmak isteniyor. Burada hem yolla ilgili hem de yeşil alan ile ilgili keyfi bir uygulama yapılmaya çalışıldığını düşünüyoruz” diyerek tepkilerini ortaya koydular.