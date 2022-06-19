Bu sefer tedbirli davranıp sınava vaktinde geldiler

Karabük'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. Dün sınavın ilk oturumuna geç kalanlara rağmen ikinci günde adayların tedbirli davranıp salonlarına vaktinde geldiği görüldü.

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT saat 10.15'te başladı. Erken saatlerden itibaren Karabük Üniversitesi'ne gelen adaylar, kimlik kontrolü ve giriş belgesi kontrolünün ardından kampüse alındı. Havanın yağmurlu olması sebebiyle veliler şemsiyeleri ile birlikte öğrenciler kampüse girene kadar onlarla beklerken adaylar üniversite girişinde bulunan Karabük Belediyesi'ne ait otobüslerle sınav binalarına taşındı.

Dünden ders aldılar

Dün gerçekleştirilen YKS'nin birinci oturumu olan TYT'de yaşanan sınava geç kalma olaylarının ardından bugün sınava girecek olan adaylar tedbirli davranarak sınava girecekleri okula erken geldi. Bugün gerçekleştirilen AYT sınavında önceki yıllardaki gibi geç kalma olayı yaşanmadı. Ailesi ile birlikte geldiği araçta kimliğini unutan bir öğrenciye ise kimliğinin velisi tarafından ulaştırılması için güvenlik görevlileri yardımcı oldu.

Bugün gerçekleştirilecek üçüncü oturum sınavı Yabancı Dil Testi (YDT) ile YKS oturumları sona erecek.