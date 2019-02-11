Burhanettin Uysal'dan amatör spor kulüplerine destek

Dr. Burhanettin Uysal, Belediye Başkanı olarak göreve geldiğinde imkanlar doğrultusunda amatör spor kulüplerine destek vereceklerini ifade etti.

Dr. Burhanettin Uysal 31 Mart Yerel Seçim

çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Aydınlıkevler Gençlik Spor kulübünü ziyaret ederek genç futbolcular ile bir araya gelen Uysal kulüp Başkanı Cemal Kelleci'ye ve yönetimine teşekkür ederek “Gençlerimizi, kötü alışkanlıklardan korumak için kurulmuş olan Aydınlıkevler Gençlik Spor Kulübü'ne başarılar diliyorum. Yöneticilerimize de bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederim. Bizlerde inşallah 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Karabük Belediye Başkanı olarak imkânlarımız doğrultusunda amatör kulüplerimize elimizden gelen desteği sağlayacağız. Spor demek sağlık demektir. Gençlerimizi spora yönlendirecek her türlü çalışmanın içerisinde olacağız. Çünkü gençlerimiz ülkemizin ve memleketimizin geleceği, bizlerin göz bebekleridir” dedi.

Uysal'a Aydınlıkevler Gençlik Spor kulübünü ziyaretinin sonunda kulüp başkanı Cemal Kelleci tarafından atkı hediye edildi.