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Buzda kayan araç kameralara yansıdı

Karabük’te, buz tutan yolda kayarak kaza yapan 2 otomobil güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'te, buz tutan yolda kayarak kaza yapan 2 otomobil güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, Kayabaşı Mahallesi'nde kemikli dere rampasında meydana geldi. Buz tutan yolda yokuş aşağıya inen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan otomobil bir evine bahçe duvarına çarptı. Aynı noktada meydana gelen başka bir kazada ise dönerek gelen otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Buzlu yolda yaşanan kazalar bir evin güvenlik kamerasına yansıyan her 2 kaza sonrasında araçlarda maddi hasar oluştu.


Kardan adamdan korkan köpek gülümsetti


Yenişehir Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki kardan adamı gören köpek, havlamaya başladı. Kardan adama yaklaşıp havlayan ve etrafında tur atan köpek ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

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