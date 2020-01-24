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Buzlanma kazaları beraberinde getirdi

Karabük’te akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi sonucu meydana gelen buzlanma kazaları beraberinde getirdi.

Karabük'te akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi sonucu meydana gelen buzlanma kazaları beraberinde getirdi.


Yenişehir istikametinden Beşbinevler Mahallesine seyir halinde olan Özel Halk Otobüsü Necati Bey Caddesinde iken buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu tabelaya çarptı. Otobüste bulunan yolcular şans eseri kazayı yara almadan atlattı.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Ekiplerine ait devriye yapan polis otosu 100.Yıl Mahallesi Doğukent Sitesi'nden Karabük-Kastamonu yoluna seyir halinde iken buzlanma nedeniyle kayarak kaldırımda asılı kaldı.


İki kazada da maddi hasar meydana geldi.

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