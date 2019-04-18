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Çad, KBÜ Dünya Kupası şampiyonu oldu

Karabük Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrencilerden oluşan ülke takımlarının yarıştığı ‘Dünya Kupası’nın kazananı Çad oldu.

Karabük Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrencilerden oluşan ülke takımlarının yarıştığı ‘Dünya Kupası'nın kazananı Çad oldu.


Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından uluslararası öğrenciler arasında düzenlenen Karabük Üniversitesi Dünya Kupası sahibini buldu. Ay Yıldızlı Stadyum'da Suriye ve Çad arasında oynanan final karşılaşmasını 4-0 kazanan Çad, Dünya Kupası'nın sahibi oldu.


Renkli anlara sahne olan karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 üstün tamamlayan Çad takımı, ikinci yarıda 10 kişi kalmasına rağmen 3 gol daha bularak kupayı kazandı. Dünya Kupası'nı kazanan Çadlı öğrencilere kupayı Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kürtül taktim etti. Turnuvada ikincilik madalyasını Suriyeli, üçüncülük madalyasını ise Malili öğrenciler kazandı.

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