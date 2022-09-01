İhlas Haber Ajansı

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Çalıntı otomobil terk edilmiş halde bulundu

Bolu’da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınan otomobil Karabük’te terk edilmiş olarak bulundu.

Bolu'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınan otomobil Karabük'te terk edilmiş olarak bulundu.


Olay Kurtuluş Mahallesi Dolunay Sokak'ta meydana geldi. Uzun süredir park halinde bulunan plakasız otomobilden şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerinde çalışma yapan ekipler aracın 1 hafta önce Bolu ilindeki sanayi sitesinde anahtarı üzerindeyken çalınan otomobil olduğunu belirledi. Yapılan incelemenin ardından otomobil otoparka çekilirken, otomobili çalan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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