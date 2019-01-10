Çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 33 kişi muhafaza altına alındı

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir tekstil firmasında kaçak çalışan 33 yabancı uyruklu kişi Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Muhafaza altına alınan otuzu Afgan, ikisi İran'lı, biri Irak'lı olmak üzere toplam 33 kişi Yenice Spor Salonu'nda muhafaza altında tutuluyor. 18'i erkek 15'i kadın olan çalışma izinsiz 33 kişi ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. Soruşturma sonrasında 33 kişi ülkelerine geri gönderilmek üzere Karabük Valiliğine bağlı Göç idaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Çalışma izni olmadan tekstil atölyesinde çalışanların Karabük'te ikamet ettikleri işe ise servisle gelip gittikleri öğrenildi.