İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çalıştırdığı otomobil bir anda alev aldı

Karabük’te sürücüsünün çalıştırdığı otomobil, motor kısmından alev alarak yandı.

Karabük'te sürücüsünün çalıştırdığı otomobil, motor kısmından alev alarak yandı. Olayda maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre olay, Esentepe Mahallesi Taşkesti Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Ç. isimli sürücü yolculuk yapmak için 78 AC 696 plakalı otomobilini çalıştırdıktan sonra indi. Bir süre sonra otomobil motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken araçta maddi hasar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.