Camiler ve Din Görevlileri Haftası

İl Müftülüğü Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan İl Müftüsü Yılmaztürk, 2014'te Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ülke genelinde yapmış olduğu araştırmada Batı Karadeniz Bölgesi'nin en dindar bölge olarak seçildiğini söyledi.

52 bin kişi üzerinde yapılan anket sonucunda Türkiye'nin en dindar bölgesinin Batı Karadeniz Bölgesi'in çıktığını ifade eden Yılmaztürk, "Bu bizim için çok gurur verici bir durumdu. Dolayısıyla memleketimizin insanının dinine ne kadar bağlı olduğunun bir göstergesidir. Geçen yıl Diyanet Vakfımızın düzenlemiş olduğu vekalet yoluyla kurban organizasyonunda Karabük, Türkiye genelinde 6'ncı olurken, bu yıl ise Türkiye genelinde 8'inci oldu. 4-6 yaş Kur'an kurslarında öğrenci ve kurs adedi nüfusa göre oranlandığında Karabük, Türkiye'de 4'üncü sırada yer aldı. Başka bir nüfusa göre düşen din görevlisi açısından da Karabük yine Türkiye'de 4'üncü oldu. Bu bölgenin dindar bir bölge olduğunu matematiksel verilerinden sunmuş oldum" dedi.

Sözleşmeli ve kadrolu olmak üzere bin 479 din görevlisinin Karabük'te hizmet verdiğini aktaran Yılmaztürk, şunları kaydetti:

"Cami sayısı olarak baktığımız zaman 963 camimizin olduğunu görüyoruz. Bu camilerimizin büyük bir kısmında din görevlisinin istihdam edildiğini biliyoruz. Kur'an kursları olarak baktığımızda ilimizde 179 Kur'an kursumuzun olduğunu görüyoruz. Bunlar bizim için sevindirici rakamlar. İl genelinde 2 bin 416 Kur'an kurslarına devam eden öğrencilerimiz var. Yani 240 bin nüfuslu vilayette yüzde 1 çok büyük rakamdır. Memleketimizin geçmişinde olduğu gibi geleceğini de ilgilendiren bir durumdur."

Diyanet Vakfı'nın erkek ve kız yurdu olmak üzere iki öğrenci yurdu açtığını vurgulayan Yılmaztürk, bunun Türkiye'de 10-15 vilayette olan bir durum olduğunu belirtti.