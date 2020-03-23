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Camilerden korona salgınının bitmesi için dua sesleri yükseldi

Karabük’te yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının sona ermesi için için yatsı ezanının ardından camilerde dua sesleri yükseldi.

Karabük'te yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının sona ermesi için için yatsı ezanının ardından camilerde dua sesleri yükseldi.


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yeni tip korona virüs salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanından sonra tüm camilerden dua edileceğini belirtmişti. Karabük'te ezanın okunmasının ardından cami hoparlöründen vatandaşlara evden çıkmama uyarısı yapıldıktan sonra, "Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun" şeklinde dua edildi.


Yapılan duaya vatandaşlar da eşlik etti.

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