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Camiye düşen yıldırım elektrik tesisatına zarar verdi

Karabük’ün Yenice ilçesinde yıldırım düşen caminin elektrik tesisatı zarar gördü.

Karabük'ün Yenice ilçesinde yıldırım düşen caminin elektrik tesisatı zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, ilçede etkili olan sağanak yağış ile birlikte Yenice ilçesine bağlı Hisar Köyünde bulunan merkez camiye yıldırım düştü. Yıldırımın cami cemaatinin olmadığı sürede düşmesi olası bir faciayı önlerken, yıldırım elektrik panosuna isabet etti.


Elektrik tesisatının zarar gördüğü camide köylülerin müdahalesi ile yangın çıkmadan kısa sürede söndürüldü.

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