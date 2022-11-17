Çapraz, “İhracat kapasitesinin artması Filyos Limanı sayesinde olacaktır”

Sivil toplum örgütlerinin ülkelerin gelişilmişinde çok büyük bir öneme sahip olduğunu düşündüklerini belirten Başkan Çapraz, “İlk icraatımız, yeni hizmet binamızın imkanlarını tüm üyelerimizle paylaşma kararımızdır. Binamızda bulunan toplantı ve seminer odalarımız tüm üyelerimizin kullanımına ücretsiz sunulacaktır. Üyelerimiz, tüm kurum içi eğitimlerini, seminerlerini, şirketler arası toplantılarını ve benzer faaliyetlerini odamız hizmet binasında gerçekleştirebilirler” dedi.

Geçen hafta, Ankara'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Çapraz, “Ziyaretlerimizde devlet büyüklerimizden, siyasilerimizden, oda başkanlarımızdan Karabük'ümüz adına istirhamlarımız oldu. Bizim öncelikle, yetkililerden ilk istirhamımız 3 Nisan gününün ülkemizde sanayi günü olarak tescil edilmesi ve anılması. Malumunuz, ülkemiz demir ve çelik sanayisi ile ilk defa 3 Nisan 1937 yılında temeli atılan ilk ağır sanayi demir ve çelik fabrikası ile tanışmıştır. İlk Türk demiri Karabük'ümüzde üretilmiştir. Karabük, İskenderun Demir Çeliğin, Ereğli Demir Çeliğin kuruluşuna, ülkeye yapılan baraj ve köprülere damgasını vurmuştur. En önemlisi, sanayi kültürünün gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Bu sebeple yetkililerden ilk istirhamımız 3 Nisan gününün tıpkı avukatlar, mühendisler, eczacılar günü gibi sanayi günü olarak anılmasında ve tescillenmesinde bize yardımcı olmalarıdır. Bu konu ile ilgili Karabük kamuoyunda da bir beklenti oluşmuştur. 3 Nisan gününün ‘Sanayi Günü' ilan edilmesi ile birlikte Karabük'ümüzün de tanıtımı ve olumlu anlamda reklamı olacaktır” diye konuştu.

“İhracat kapasitesinin artması Filyos Limanı sayesinde olacaktır”

Filyos Limanının kullanımı hakkında da gerekli desteği istediklerini aktaran Çapraz, şunları söyledi: “Ülkemizin dışa açılım ve ihracat kapasitesinin artması Filyos Limanı sayesinde olacaktır. Orta Anadolu ve Batı Karadeniz bölgesinin sanayileşmesin önü bu sayede açılacaktır. Cumhurbaşkanımızın hedefindeki 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşma adına çok büyük katkı sağlayacaktır. Filyos Limanı aynı zamanda, Marmara'nın yükünü azaltacaktır. Bu bölgede kurulu olan ve ihracata çalışan ve çalışmak isteyen firmalara kullandırılması ve aynı zamanda konteyner limanı haline getirilmesini istirham ediyoruz. Bu konu ile ilgili hem Kardemir açısından hem de Karabüklü haddeciler açısından bir belirsizlik var. Mevcut haliyle orada TPAO bir gaz işleme tesisi kuruyor ve liman yapılıyor. Bu milli bir mesele olduğu için hepimiz çok gururluyuz ve destek vermekteyiz. Bizim ricamız, bizler de o limanı kullanarak ihracatımızı geliştirebilelim. Üyemiz Kardemir AŞ özel sektörün işlettiği bir limanı kullanmakta. Yine üyemiz Karabüklü Özel Sektör Haddecileri, Gebze, Dilovası'nda bulunan limanları kullanmakta. Bu durum, bizlere ek bir külfet getirmekte fakat Filyos Limanı kullanılabilirse dünya ile rekabet edebilme imkanı ve koyulan ihracat hedeflerine ulaşabilme imkanı doğuyor. Olaya sadece Karabük olarak da bakmamak lazım. Batı Karadeniz havzasında ihracat yapmak isteyen herkes bu limandan faydalanacaktır. Bizlerin elli yıllık liman hayali artık gerçekleşmelidir.”

"Yüksek katma değerli ürünler için yatırımcıları davet edeceğiz"

Eskipazar Organize Sanayi Bölgesinin gelişmesine her türlü çaba ve gayreti göstereceklerini kaydeden Çapraz, “Yol, alt yapı ve parselasyon işlemlerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Trafo merkezinin kurulması ve gerekli enerji ihtiyacının temin edilmesi çalışacağız. İçerisinde lojistik merkezimiz olacak ve merkezin içerisine demiryolu ile ulaşılabilecek. Burada yük indirme ve bindirme amaçlı istasyon kurulacak. İlerleyen zaman içerisinde hedefimiz burada aynı zamanda serbest bölge kurabilmek. Aynı demiryolu ağı ile Filyos Limanına da ulaşım olacak. TOBB bünyesinde bulunan Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonuna (BALO) dahil olabilmek için çaba sarf edeceğiz. Bu konu ile ilgili talebimizi Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na ilettik. Bu çerçeveye alınırsak, burada üretilen malzemeleri sadece Avrupa'nın iç kesimlerine demiryolu ile ulaştırmakla kalmayacağız, aynı zamanda ülkemiz ihracatına Avrupa pazarında rekabet avantajı sağlamış olacağız. Eskipazar OSB bize yeni ufuklar açacak diye ümit ediyoruz. Burada daha uç ve daha yüksek katma değerli ürünler üretilmesi için yeni müteşebbisleri ve yatırımcıları davet edeceğiz” şeklinde konuştu.