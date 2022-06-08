Çarpışan otomobillerden biri ters döndü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kavşakta meydana gelen kazada çarpışan iki otomobilden biri ters döndü.

Kaza, Alemdar Caddesi'nde meydana geldi. B.Y. idaresindeki 78 AAP 246 plakalı otomobil ile A.K. idaresindeki 06 GC 722 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle B.Y. idaresindeki otomobil ters döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan vatandaşların tedavisi ayakta tamamlanırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.