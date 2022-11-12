Çatı yangını mahalleliye korku dolu anlar yaşattı

Karabük'te iki katlı evin çatısında çıkan yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşatırken, alevler diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, merkeze bağlı Fevzi Çakmak Park Sokak'ta meydana geldi. Uğur Bayram Bostancı'ya ait iki katlı evin çatısında bacadan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bu sırada bitişikte bulunan vatandaşlar bahçe hortumları ile yangına müdahale etti. Olay yerine hızlıca ulaşan 3 itfaiye aracının müdahalesiyle çatı yangını bitişikteki diğer evlere alt kattaki dairelere sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Çalışmaları gözyaşları içinde izleyen Aynur Bostancı'yı komşuları ve polis ekipleri teselli etti. Yangın sırasında bahçede olduğunu anlatan Bostancı, "Ben bahçedeydim. Komşuların bağırmasıyla yangını fark ettim. Bu sırada eşim ve 6 yaşındaki oğlum evdeydi. Kimseye bir şey olmadı sadece çatımız yandı” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.