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Çaya düşmekten son anda kurtulan beton mikserinde yangın çıktı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde devrilen ve çaya düşmekten son anda kurtulan beton mikserinde yangın çıktı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen ve çaya düşmekten son anda kurtulan beton mikserinde yangın çıktı. Sürücü ise kendisini son anda dışarı atarak kurtuldu.


Kaza, Karabük-Kastamonu Karayolu Çerçen köyü köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut S. yönetimindeki 78 AAS 542 plakalı hazır beton yüklü mikser, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu köprü girişinde devrildi. Sürücünün kendi imkanları ile çıktığı mikser aniden yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiğini gören sürücünün durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve Safranbolu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle mikserin kupa kısmı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.



"Korkuluklar çaya düşmesini engelledi"


Kontrolünü kaybettikten sonra devrilen mikser, köprünün demir korkuluklarına takılması sonucu çaya düşmekten kurtuldu. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, beton mikseri vinç yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

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