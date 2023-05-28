"Çaya düşüp sele kapıldı" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Karabük'te bir vatandaşın çaya düşerek sele kapıldığına dair ihbarın yapılması polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde ikamet eden bir kişinin, dengesini kaybeden bir vatandaşın Filyos Çayı'na düştüğü ihbarı yapması üzerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Irmağa düştüğü iddia edilen şahsın sürüklenme ihtimaline karşı arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler Filyos Barajı'nda kontrollerini sürdürdü. Yaklaşık 4 saat boyunca arama çalışmalarına devam eden ekipler, çaya düşen birine rastlamazken, kayıp ihbarının gelmesi üzerine çalışmaların devam edeceği öğrenildi.