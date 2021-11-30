Çayır, Belediye İş Sendikası Şube Başkan Adayı olduğunu açıkladı

Karabük Belediye İş Sendikasının Olağan Kongresi için delege seçimlerinin tamamlandığını aktaran Çayır, “Delege seçimlerinde üye arkadaşlarımız bizlerinde içinde bulunduğu harekete büyük bir çoğunlukla destek vermiş ortak güç, tek yumruk olarak sendikamıza bağlı 18 şubenin 127 delegesi seçilmiştir. Gelinen son süreç, 18 şubemizin delegasyonunun talep ve destekleri ile şube başkanlığına 30 Kasım tarihi itibari ile Hamza Çayır olarak adayım. Tüm belediyelerimizde çalışan emekçi kardeşlerimizin huzurunu bozmadan, sendikamızın birliğini sağlayarak, delege arkadaşlarımla çıktığımız bu yolda Allah utandırmasın diyoruz” ifadelerini kullandı.