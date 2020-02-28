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Çaylı, belediyenin 58 nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Yenice Belediyesi’nin 58 nci kuruluş yıldönümü münasebetiyle Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, bir mesaj yayınladı.

Yenice Belediyesi'nin 58 nci kuruluş yıldönümü münasebetiyle Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, bir mesaj yayınladı.


Çaylı, 28 Şubat 1962 tarihinde kurulan ve 58 yaşını dolduran Yenice Belediyesi'nin ilçeye kazandırılan çoğu hizmetin gelmesine vesile olduğunu dile getirdi.


Çaylı, açıklamasında şöyle dedi:


“ 28 Şubat 1962 tarihinde kurulan Yenice Belediyesi, 58 yılı geride bıraktı. Bu dönemlerde ilçemize birçok kalıcı hizmet kazandırıldı. Bugün itibariyle de Yenice Belediyesi, Yenice'nin 180 çalışanı ile en çok istihdam sağlayan bir kurumudur.


Yenice Belediyesi'nin kuruluşundan bugüne görev yapmış belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, işçi ve memurlarımızı şükran ile anıyor, ebediyete intikal etmişlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı, sıhhatli bir yaşam diliyorum.


Önümüzdeki yıldan itibaren belediyemizin kuruluş yıldönümlerinde bir diz etkinlikler yapma düşüncelerimiz bulunmaktadır. Bunu saygıdeğer kamuoyu ile paylaşır, bu duygularla sevgi, saygı, selam ve muhabbetlerimi sunarım."

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