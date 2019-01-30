Çaylı: “ Seçime ekibimizle hazırız”

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, görev süreleri boyunca Yenice'ye kalıcı hizmetler kazandırdıklarını dile getirerek, seçim dönemlerinde ortaya koydukları seçim beyannamelerinin tamamına yakınını icraata dönüştürdüklerini söyledi.

Çaylı, halka hizmet, hakka hizmettir anlayışından hiç uzaklaşmadan, hiçbir ayırım yapmadan hizmet getirdiklerini, saat ve zaman tanımadan çalıştıklarını açıkladı ve “ Şükürler olsun ki, ne söz verdiysek yaptık, yapmaya devam edeceğiz “ dedi.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler seçimlerine ekibimiz ile hazırız diyen Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, açıklamasına şöyle devam etti :“ 10 yıldır bu güzel ilçenin saygıdeğer insanlarına hizmet veriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada seçim dönemlerinde ne söz vermişsek bunun % 95'ini gerçekleştirmişiz. Her zaman söyledik, yine söylüyoruz. Yenice Belediyesi'nin kıt imkânları ile inanılmaz işler yaptık. Bu çorbada öncelikle saygıdeğer Yeniceli hemşehrilerimiz başta olmak üzere 7'den 70'e herkesin tuzu var. Bu arada çalışanlarımızın ve bürokrat arkadaşlarımız ile bizimle birlikte hareket eden belediye meclis üyelerimizin katkısını unutmak mümkün değildir.Her zaman hizmetinde ve hizmetkârında olduğumuz ve bundan gurur duyduğumuz Yenice'mizin saygıdeğer insanlarına, güzel insanlarına binlerce teşekkür ediyorum. Onların verdiği yetkiler ile Onların teveccühleri ile bu göreve geldik. Bize hizmet imkânı, halkın hizmetkârı olma şansı verdiler. Bu şansın bilinci ve bu ulvi yükün sorumluluğu ile hep çalıştık, çabaladık. Çok yol aldık, çok mesafe kaydettik. Şükürler olsun ki, küçük Avrupa kentlerine benzer bir Yenice hayal olmaktan çıktı, gerçeğe dönüştü. Yenice'yi geliştirdik ve değiştirdik.Yaklaşık 60 gün sonra yeni bir seçime gideceğiz. Seçim dönemimizin henüz başında olmamıza rağmen projelerimizi birer birer açıklıyor ve saygıdeğer hemşehrilerimiz ile paylaşıyoruz. Bizim anlayışımız hep şu olmuştur. Yapamayacağımız hiçbir işin sözünü vermeyiz. Açıkladığımız projelerin uygulanılabilir olduğunu ve ön etütlerini, hesabını kitabını yaptık. Önümüzdeki 5 yılın sonunda verdiğimiz sözlerin tamamına yakınının gerçekleştiğini tüm halkımız görecektir. Bu düşüncelerle yapılacak seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, saygıdeğer vatandaşlarımıza saygı, sevgi, selam ve muhabbetlerimi sunuyorum “ dedi.