Çebi, "Ağız ve diş sağlığının korunması kardiyovasküler sisteme olumlu etki sağlıyor"

Dr. Ahmet Taylan Çebi, ağız ve diş sağlığının korunmasının kardiyovasküler sistem üzerinde olumlu etki sağlayabileceğini belirtti.

Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi Kardiyovasküler hastalıklarının hipertansiyon, koroner kalp hastalıkları, serebrovasküler hastalıklar, konjenital ve romatizmal kalp hastalıkları, kalp yetersizliği, periferik arter hastalığı ve kardiyomiyopati gibi hastalıkları kapsadığını ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Karabük'te 2018-2019 yıllarında toplam bin 752 ölüm gerçekleştiğini ve bunların 684 tanesinin kardiyovasküler hastalıklar, dolaşım sistemi hastalıklarından meydana geldiğini aktaran Çebi, “Aynı tarihler arasında bu oran ülkemizde yüzde 36.8 iken ilimizde, Karabük'te yüzde 39.04'dür. Ayrıca yapılan çalışmaların sonuçlarında, yaşlanmaya bağlı olarak da her yıl koroner kalp hastalığına sahip birey sayısının yüzde 4 oranında arttığı da bildirilmektedir” dedi.

“Sistemik sağlıktan ayrı düşünülmemesi gereken ağız ve diş sağlığı, bireyin yaşam kalitesini ve yaşam doyumunu belirleyen önemli bir faktördür” diyen Çebi, “Son zamanlarda diş eti hastalıklarına sebebiyet veren patojenlerin kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, romatoid artrit, obezite, prematüre ya da düşük doğum kilo ağırlıklı bebekler ve renal hastalıklar gibi sistemik sağlık sorunları ile ilişkili olduğu açıklanmıştır. Yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde diş eti hastalıklarına sebebiyet veren patojenlerin dişin destek dokularına zarar vermesi sonucunda oluşturduğu kronik infeksiyöz bir hastalık olan peridontal hastalık ve ek olarak kötü ağız hijyeni varlığının kardiyovasküler hastalık riskini arttırdığı düşünülmektedir” ifadelerini kullandı.

Kardiyovasküler hastalıklar ile ağız sağlığı arasındaki ilişki hipotezinin ağızda bulunan mikroorganizmaların ve ürünlerinin kan yolu ile kalp dokuları gibi vücudun diğer bölgelerine dağılmasına dayandığını kaydeden Çebi, şu ifadelere yer verdi: “Ağız mikroflorasının dolaşıma anatomik olarak yakın olması bakteriyemi riskini arttırmakta ve oluşabilecek bu bakteriyemiler hasarlı kalp kapaklarında bakteriyel endokardit oluşmasına yol açabilmektedir. Çeşitli bilimsel çalışmalardan verilebilecek örnekler ile yetersiz ağız hijyeni neticesinde bakterilerin kan dolaşmasına karışması ve c-reaktif protein (CRP) düzeyini arttırması ile kalp hastalıkları ve inme riskinin artması, üç ya da daha fazla diş kökünde aktif çürük ve enfeksiyon olan bireylerde kalp ritim bozuklukları görüldüğü, diş sayısı 10'dan az olan diş eti hastalığı bireylerde kalp krizi geçirme riskinin daha yüksek olduğu gösterilmektedir. Son yıllarda ağız ve diş sağlığı ile kalp sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmaların sayısındaki artış konunun ehemmiyetini su yüzüne çıkarmaktadır. Ağız ve diş sağlığının idamesinin sağlanması kardiyovasküler sistem üzerinde olumlu etki sağlayabileceği unutulmaması gereken bir gerçektir.”