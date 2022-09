Çebi: "Beşiktaş koca bir camia, üzülürse üzer"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'ye çağrıda bulunarak, "Hakemler bizim üzerimize halen tepinmeye devam ediyorlar. Bedeli ağrı olur. Burası Beşiktaş ben değilim sadece. Koca bir camia, üzülürse üzer" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Beşiktaş'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımın her zamanki gibi bu yıl da şampiyonluğa oynayacağını ifade etti. Teknik Direktör Valerien Ismael'den çok memnun olduğunu söyleyen Başkan Çebi, takımların gençleştirilmeye çalışılırken TFF'nin gençleşme hareketini yapmadığını söyledi. Beşiktaş'ın büyük bir camia olduğunu söyleyen Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş bu sene her zamanki gibi şampiyonluğa oynayacak. Şampiyonluğa oynamamızın işaretlerini de görüyoruz. Takımın performansını görüyoruz. Hocamdan çok memnunum. Eleştirilebilir. Her spor adamı, her sporcu eleştirilir. Bu işin doğasında var. Çünkü insanoğlunun en iyi bildiği şey futbolmuş. Hiç bilmeyen yok futbolu. Herkes futboldan çok iyi anlıyor. Dolayısıyla eleştiriliyor. Herkese özetle şunu söylemek istiyorum; bu sene bu takım şampiyonluğa oynayacak. Bunu bu hocayla yapacak. Elimizdeki kadro muhteşem. Yabancı sayısında bu kadar ısrar olmamalıydı. Rekabeti öldürüyor diye söyleyebilirim. En önemlisi bu hakemler lütfen gitsin yerine yenileri gelsin derken ben genç arkadaşları kastettim. Eski hakemleri sanki böyle kötülüyormuşum gibi algılanıyor. Öyle bir şey yok. 35'ine gelmiş futbolcuyu bir takım gönderip gençleşmeye çalışırken neden Türkiye Futbol Federasyonu gençleşme hareketlerini başlatıp da hakemlere yenilerini genç çocuklara yer vermiyor. Ben bunun tartışılmasını açtım. Ama maalesef görüyorum ki hakemler bizim üzerimize halen tepinmeye devam ediyorlar. Bedeli ağrı olur. Burası Beşiktaş ben değilim sadece. Koca bir camia üzülürse üzer."

"Necip'e laf söylenmesini asla kabul etmiyorum"

Beşiktaş'ta forma giyen Necip Uysal'ın çok çabaladığını ifade eden Başkan Ahmet Nur Çebi, "Kerem'i Sivas'tan aldık. Çok genç 21-22 yaşında. Tayyip o şekilde. Dolayısıyla Emrecan'ı İstanbulspor'dan aldık. O da çok genç. Üç dört tane genç Türk transferimiz aslında Türk futboluna katkı verilmesi amacıyla yapıldığı gibi Beşiktaş'a katkı vermesi amacıyla yapılmıştır. Biz o gençleri oynatmaya çalışıyoruz. Başakşehir maçında yenildik diye herkes üzüldü. Berkay'a nasıl yer verdiğimizi herkes gördü. Önlerinde Necip ağabeyleri var. Necip arkadaşımıza taraftar bazen kızıyor küsüyor ama biraz yanlış oluyor. Necip'in koşmadığı yangın yeri yoktu Beşiktaş'ta. Dolayısıyla bu camia her zaman için Necip Uysal'a saygı ve sevgi göstermek zorunda. Bunun da umarım bundan sonra yapacaklardır, biraz hatalı oldular. Mağlubiyetler can yakar üzebilir ama alelacele çıkıp da sağda bir futbolcumuzun üç beş tane o da çok değil. Diğerleri susunca o üç beş tanenin sesi çok çıkıyor. Ben futbolcuların hiçbirisinin üzülmesini kabul etmiyorum. Kimsenin özellikle altyapıdan gelmiş her yangın yerini itfaiye gibi koşan Necip'e laf söylenmesini asla kabul etmiyorum. Necip hala bizimledir ve bizimle olmaya devam edecektir. Keşke bütün altyapıdan gelen çocuklarımız Necip gibi kulüplerine bağlı, aidiyet duygusu içerisinde olsun. Bakın bazıları aynı şeyi başaramadılar. Necip'in yaptığını yapamayan çok futbolcumuz da oldu maalesef. Altyapıdan gelen" dedi.