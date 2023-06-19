Çelikray Turquality marka programı kapsamına alındı

Türkiye'nin asansör kılavuz rayında Pazar payının yüzde 70'i ile sektörün lideri konumunda olan Çelikoğlu Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. olarak ‘ÇELİKRAY' markası ile Turquality marka programı kapsamına alındı.

Çelikoğlu Demir Çelik firması Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Özçelik, Ticaret Bakanlığının global ölçekte Türk marka bilinirliğini ve rekabet gücünü artırmak için başlattığı ‘TURQUALITY' programında Çelikray markası ile Turquality Marka Programı Kapsamına alınmaların haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Turquality Marka programının amacından bahseden Özçelik, “ Ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Çelikray markası ile ülkemizde asansör kılavuz rayında pazar payının yüzde 70'i ile sektör lideri olan Çelikoğlu Demir Çelik aynı marka ile 50'den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. Çelikray markası ile Turquality Marka programına başvuru yapılarak, uzun ve yorucu hazırlıklar, çalışmalar, bakanlığın görevlendirdiği global denetçilerin denetimi sonrasında Ticaret Bakanlığımızın Turquality/Marka Destek programına alınmış olup, Stratejik İş Planı ve Gelişim Yol Haritası raporumuzun bakanlığımızda sunumu sonrasında 4 yıl geçerli olacak desteklerden faydalanmaya başlanılmıştır. Firmamızın marka gücü ve kurumsal altyapısını güçlendirerek, marka bilinci ve farkındalığı oluşturarak yolumuza devam edeceğiz. Bu çalışmada emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunar, ülkemiz ve Çelikoğlu Demir Çelik için hayırlı olmasını temenni ederiz” ifadelerine yer verdi.