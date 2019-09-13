Cengiz Ünal : ““Faiz İndirim Kararını Olumlu Buluyoruz”

STSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Merkez Bankasının faiz indirimine ilişkin açıklama yaptı. Ünal, " Merkez Bankası Temmuz ayı toplantısında politika faizini yüzde 24'ten 19.75'e düşürmüştü. Dünde 325 baz puan daha düşürerek 19.75'ten 16.50'ye çekti. Merkez Bankası politika faiz oranları ile enflasyon oranları benzer seviyelere geldi. Bu gelişme sayesinde iş dünyası olarak daha düşük maliyetlerde borçlanmamıza fırsat tanındı. Yüksek faiz, üretim ve yatırımın önündeki en büyük engel. Bu nedenle faiz indirimiyle yakalanan fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Önceki faiz indirimiyle birlikte yüzde 1'in altına çekilen konut kredisi faiz oranlarının ve ticari kredi faiz oranlarının daha da aşağı çekilmesini ümit ediyoruz. Kamu bankaları başrolü oynayacaklardır. Ancak özel bankaların da kamu bankalarının yaptığı faiz indirimlerine eşlik etmesini bekliyoruz” dedi.