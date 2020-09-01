Ceviz ağacından düşen kadın hayatını kaybetti

Karabük'ün Yenice ilçesinde ceviz ağacından düşen 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçesine bağlı Yazıköy'de 65 yaşındaki Safiye Doruk eşi İsmail Doruk ile birlikte ceviz toplamaya gitti. Ağaca çıkan Safiye Doruk, dengesini kaybederek düştü. Eşinin düştüğünü gören İsmail Doruk, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edilirken, Doruk'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olay yeri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Doruk'un kesin ölümünün belirlenmesi için cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.