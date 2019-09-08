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Ceviz ağacından düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Karabük‘ün Yenice ilçesinde ceviz ağacından düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Menderes Mahallesi Çavuşlar Küme evlerinde oturan 85 yaşındaki Bahriye Çavuş, eşi Mehmet Çavuş ile birlikte evlerinin yakınında bulunan ceviz bahçesine giderek ağaca çıktı. Bahriye Çavuş(85) dengesini kaybederek ceviz ağacından düştü. Eşi durumu akrabalarına bildirerek eşinin ağaçtan düştüğünü söyledi. Çavuş'un akrabaları durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirerek olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Bahriye Çavuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bahriye Çavuş'un cenazesi, Yenice Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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