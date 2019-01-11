'Çevre Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi' start aldı

Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen 'Çevre Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi'nin açılışı yapıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasında yapılan açılışta konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, her geçen gün insan popülasyonunun çoğaldığını, dünyada 100 sene öncesinden 3-5 kattan çok daha fazla nüfusun yaşadığını söylerdi.

Vali Gürel, "Gelecek nesillerimiz muhtemelen çok daha fazla çoğalmış olacaklar. Aynı toprakları kullanıyoruz, gelecek nesillerimize sağlıklı bir çevre ve yaşanabilir bir dünya bırakmamız gerekiyor. Geçmişten bundan 30 yıl önce ağır sanayi çok önemliydi, Bizim ülkemiz içinde öyleydi. Onların bıraktığı çevresel sıkıntılar vardı. Sanayi ve istihdam önemli ama yaşanabilir bir dünya ve çevreyi gelecek nesillere de bırakmamız lazım. Artık dengenin sağlanması lazım. Devletimizin son günlerde poşetlerin kullanımı ile bir takım tasarrufları var. Bunların doğada kaybolmadığını biliyoruz. Bunun için kullandığımız her ürünün çevreye zararı varmı ona bakmamız lazım. İnşallah bu projeler ve çevre bilinci giderek artar" dedi.

Vali Gürel ve beraberindekilerin katılımıyla kütüphane ve laboratuvarın açılış kurdelesi kesildi.