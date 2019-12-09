İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çevre katliamına neden olan fabrikalara 360 bin TL ceza kesildi

Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki Bulduk Barajı Gölünde irili ufaklı binlerce balığın telef olmasına neden olduğu iddia edilen deri fabrikalarına Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından toplam 360 bin TL para cezası kesildi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Bulduk Barajı Gölünde irili ufaklı binlerce balığın telef olmasına neden olduğu iddia edilen deri fabrikalarına Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından toplam 360 bin TL para cezası kesildi.


Geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Bulduk köyüne yakın barajda görülen toplu balık ölümleri vatandaşların tepkisini çekti. Bolu'nun Gerede ilçesindeki bir fabrikadan gelen kimyasal atık ve oksijen yetersizliğinden dolayı irili ufaklı binlerce balık telef olmuştu. Suyun renginin siyaha döndüğü ve kötü kokunun yayıldığı barajda artan balık ölümleri üzerine Karabük ve Bolu'daki Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri gölde inceleme çalışmaları başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında toplu balık ölümlerine neden olduğu iddia edilen Gerede Deri Sanayi Bölgesi'ndeki 30 fabrikaya toplam 360 bin TL ceza kesildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.