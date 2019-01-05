Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum KARDEMİR'de incelemelerde bulundu

'yi ziyaret ederek çevre yatırımlarını yerinde inceledi.

Beraberinde Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Bakan Yardımcıları, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Belediye Başkan Adayı ve Karabük Eski Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal ile Bakanlık yetkililerinde bulunduğu bir heyetle KARDEMİR'i ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, Genel Müdür Vekili Mansur Yeke, Mali İşler Koordinatörü M. Furkan Ünal ve şirketin diğer yöneticileri tarafından karşılandı.

Bakan Kurum ve beraberindeki heyete KARDEMİR faaliyetlerini içeren ve özellikle tamamlanan ve devam eden çevre yatırımları konusunda kapsamlı bilgi verildi. Burada, KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, Çevre Bakanlığına taahhüt edilen çevre yatırımlarından büyük bir kısmının tamamlandığını ve Yüksek Fırınlar bölgesinde devam eden çevre yatırımları ile birlikte tüm çevre yatırımlarının Şubat 2019 itibariyle tamamlanmış olacağını belirtti.

KARDEMİR'in özelleştirmeden bu yana 2 milyar doları bulan çok büyük yatırımlar gerçekleştirdiğini ve üretimlerini 550 bin tondan 2 milyon 500 bin tona çıkardığını belirten Güleç, 2019 yılında tamamlanacak olan yatırımlar ile birlikte üretim kapasitelerinin hedeflenen 3,5 milyon tonlara ulaşacağını kaydetti. Kardemir'in özellikle 2002 yılından buyana ülkedeki mali disiplin ve istikrar sayesinde bu yatırımları gerçekleştirdiğine dikkat çeken Kamil Güleç, “Eğer hükümetimiz bu yatırımların önünü açmasaydı 2 milyar dolar yatırım yapmak bizim için bir hayal olurdu” dedi.

Bakan Kurum'dan, yapımı devam eden Filyos Liman Projesi konusunda da destek talebinde bulunan Kamil Güleç, Filyos limanının tamamlanması ile birlikte KARDEMİR'in ithalat ve ihracatında rekabet gücünün artacağını kaydetti.

KARDEMİR'in yaklaşık 150 milyon dolarlık büyük bir çevre yatırımı yaptığını dile getiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, şubat ayı sonunda tamamlanacak olan yatırımlarla birlikte Karabük'teki hava kalitesinin çok daha iyi seviyelere geleceğini söyledi. Yapılan yatırımlar nedeniyle Kardemir yönetimine teşekkür eden Bakan Kurum, Kardemir'in ülke sanayisi ve bölge için taşıdığı öneme dikkat çekerek, “Bakanlık olarak KARDEMİR'in tüm yatırım projelerinde her türlü desteği vermeye hazırız. Bunun için Bakanlığımız uzmanları ile Kardemir'in ilgili ekipleri de bir araya gelerek çalışacak ”dedi.

Bilgilendirme toplantısının ardından KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ziyaretleri anısına Kardemir ürünlerinden oluşan bir masa seti takdim edildi.

Daha sonra yatırımları yerinde görmek üzere baret giyerek işletmeye çıkan Bakan Kurum ve beraberindeki heyet, şirketin Sinter Fabrikaları bölgesinde tamamlanan Sinter Tesisleri Desülfürizasyon Sistemi, 1 milyon 200 bin m3/h Sinter Soğutucu Bölgesi Toz Toplama Sistemi ve 200 bin m3/h Sinter Kireçtaşı Kırma-Eleme Toz Toplama Sistemi yatırımlarında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum burada da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Şu anda çevre yatırımlarını bizzat yerinde inceliyoruz. Bulunduğumuz bu bölge daha önce kükürtdioksid salınımının en fazla olduğu yerdi. Sizlerde şu anda bölgedesiniz ve yapılan yatırım sonrasında burada kükürtdioksit oranı en alt seviyeye düşmüş durumda. Bu tesis için yaklaşık 22 Milyon dolarlık bir yatırım yapıldı. Şubat ayı itibariyle tüm tesisteki çevre yatırımları bittiği zaman artık Kardemir çevreye, doğaya duyarlı, üreten, emeğin ve alın terinin temsil edildiği bir fabrika olarak bölgesine ve ülkesine hizmet edecektir” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yapılan incelemelerin ardından Belen Mahallesi'nde emekliler için yapımı devam TOKİ konutlarını inceledi.