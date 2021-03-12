Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 13 tonluk su tankeri hibe edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13 ton kapasiteli temiz su tankeri, Karabük İl Özel İdaresi'ne hibe edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan hibe edilen temiz su tankerinin teslimatı gerçekleşti. Temiz su tankerimiz 13 tonluk hacme sahip. Aracımız sulama çalışmaları ve temizlik hizmetlerinin yanı sıra acil durumlarda müdahale özelliği de taşımaktadır. Temiz su tankeri, görev alanlarımızda birçok ihtiyaca cevap verebilecek özellikleri barındırmaktadır. Bakanlığımız tarafından hibe edilen temiz su tankeri İlimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Uzun, temiz su tankerinin Özel İdare'ye ve kente kazandırılmasındaki katkılarından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, Karabük Valisi Fuat Gürel'e, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş'e, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım ile meclis üyelerine teşekkür etti.