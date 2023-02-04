Ceylan, “Filyos Limanını arzu ettiğimiz gibi Karabük sanayicisine kullandırmamız lazım”

AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük TSO Başkanı Fatih Çapraz'ı ziyaret etti.

Nazik ziyaretlerinden dolayı Ceylan'a teşekkür ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren TSO Başkanı Fatih Çapraz, “Göreve geldikten sonra 3 Nisan Sanayi Günü olması yönünde beklentiler, farkındalık vardı. Bu benim dikkatimi çekmişti. Ben bu konuyu biraz işlemeye karar verdim” dedi.

Çapraz, Filyos Limanında Karabüklü sanayicilerin de bulunması için girişimlerde bulunduklarını da belirterek, “Bunu da kendimiz için değil ülkemizin daha çok ihracat yapabilmesi, ekonomimizi geliştirmek adına istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ceylan da, TSO'nun yapacakları bütün çalışmalara destek vermek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti.

3 Nisan'ın Türrkiye'de Snayi Günü olarak kutlanmasının çok önemli olduğunu ifade eden Ceylan, “Bu vesileyle sizi tebrik ederim. Kabul olursa çok yerinde olur. Çünkü Türkiye'nin ilk ağır sanayisi Karabük'te kuruldu. Zaten Karabük ve KARDEMİR'in kuruluş yıldönümünü kentte kutluyoruz ama bunun Türkiye çapında kutlanması çok büyük önem arz ediyor” dedi.

“Filyos Limanını Karabük sanayicisine kullandırmamız lazım”

Filyos Limanı ile ilgili değerlendirmede bulunan Ceylan, “Biz bölgede yıllardır liman mücadelesini çok verdik. Çok şükür şimdi Filyos Limanı yıllar sonra yapıldı. Bizim limana ihtiyacımız var ve burayı etkin bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Filyos Limanı hükümetimizin Türkiye çapında gerçekleştirdiği en büyük limanlardan bir tanesi. Bu konu limanın Karabüklüler tarafından kullanılmasını engellememesi gerekir. Yakından biliyorum gerek KARDEMİR'in gerekse haddecilerin bilindiği gibi limana ihtiyacı var. Burası bizim için avantaj sağlayacak. O yüzden ne yapıp edip Filyos Limanını yıllardır arzu ettiğimiz gibi Karabük sanayicisine kullandırmamız lazım” diye konuştu.