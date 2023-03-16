Ceylan milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu

AK Parti Karabük İl Başkanlığına gelerek başvuru dosyasını teslim eden Ceylan, 14 Mayıs'ta ülke ve bölge için önemli bir seçim gerçekleştirileceğini belirtti. 20 yıllık AK Parti iktidarı olarak millete, ülkeye hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Ceylan, "14 Ağustos 201 yılında cumhurbaşkanımızın önderliğinde hep birlikte bir yola çıktı, bu yol AK Parti yolu, hizmet yolu. 20 yıldır milletimize hizmet etmenin mutluluğu ve onurunu yaşıyoruz. Bölgemizde de sizlerle hep birlikte partimizi kurduk çok şükür bu günlere taşıdık. Partimize hizmet eden kardeşlerimize, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. 20 yılık AK Parti iktidarı döneminde adeta ülkemizi yeniden inşa ve imar ettik. Her alanda devrim niteliğinde çok önemli projeleri sizlerden aldığımız güçle gerçekleştirdik. Ekonomiden ticarete, tarımdan sanayiye, eğitimden sağlığa, enerjiden altyapı ve üstyapıya kadar demokratikleşme adımlarını hep birlikte attık. Özgürlüklerden sosyal devlet anlayışına, adaletten güvenliğe kadar bir reform niteliğinde 20 yılda önemli işleri sizlerden aldığımız güçle başardık" dedi.